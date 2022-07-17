Fatih'te cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Fatih'te cep telefonunun bataryası bomba gibi patladı

Fatih'te tamire getirilen cep telefonunun bataryası adeta bomba gibi patladı.

Fatih'te tamire getirilen cep telefonunun bataryası adeta bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Fatih Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Bataryası şişen ve tamir için bir işyerine götürülen cep telefonuna tornavida ile müdahale yapılınca telefonun bataryası bir anda bomba gibi patladı. Patlama sonucu büyük korku yaşayan telefon sahibi, yanan cep telefonunu anlık refleksle tekmeleyerek dışarı attı. Tornavida ile telefona müdahalede bulunan işyeri sahibi ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay anı kameralara anbean yansıdı. Patlama sonrası cep telefonu kullanılamaz hale geldi.

Çok şaşırdıklarını belirten işyeri sahibi Selahattin Kurt, "Müşterinin şişmiş bataryası vardı. 'Bunu çıkaralım, patlamasın elimizde' dedi. Çıkarmaya çalışırken maalesef elimizde patladı. Bomba etkisi oluşturdu. Allah'tan refleksimiz güçlüydü. Hemen tekmeyle dışarı attık. Ona rağmen caddede telefon hala yanıyordu. 12 yıldır bu işi yapıyorum. Başımıza geleceğini ummuyorduk. Allah'tan yüzümüze gelmedi. Küçük sıyrıklarla atlattık, bir de gömleğim yandı" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title