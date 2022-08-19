Fatih'te cami şadırvanında hırsızlık İstanbul Fatih'te Baklalı Kemaleddin Cami'nin şadırvanına giren bir şüpheli, çekmecede bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. İstanbul Fatih'te Baklalı Kemaleddin Cami'nin şadırvanına giren bir şüpheli, çekmecede bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Gerçekleşen hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün Fatih Aksaray'da bulunan Baklalı Kemaleddin Cami'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, şüpheli kişi cami şadırvanına girerek bir süre etrafı kolaçan etti. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan şüpheli, şadırvan görevlisinin masasına doğru yöneldi. Masanın çekmecesinde bulunan cep telefonunu alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı kamerada Hırsızlık anları şadırvanda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli kişi etrafı gözetledikten sonra şadırvanda bulunan masanın yanına geliyor. Çekmecede bulunan cep telefonunu çalarak uzaklaşıyor. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Fatih Cami 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Fatih'te cami şadırvanında hırsızlık - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.