Fatih'te beslenmediği iddia edilen 2 aylık bebeğin şüpheli ölümü: 4 gözaltı

Fatih'te 3 gün beslenmediği iddia edilen 2 aylık bebeğin ölümü üzerine anne, baba, anneanne ve dede gözaltına alındı.

Olay 30 Aralık'ta Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre dini nikahlı Y.Y. ve B.Y.'nin 5 Kasım'da dünyaya gelen bebekleri 30 Aralık 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Anne Y.Y.'nin bebeğinin hareketsiz durduğunu fark etmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İddiaya göre, yapılan ilk incelemelerde bebek 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi, 7 Kasım'da ise 3 kilo 200 gram ağırlığında taburcu edildi. Ancak bebeğin hayatını kaybettiği gün yaklaşık 2 kiloya düştüğü ve karın bölgesinde içe çökme olduğu ifade edildi. Anne Y.Y.'nin evde dini nikahlı eşi B.Y., annesi A.Y. ve Y.E.Y ile beraber yaşadığı, bebeğin saat 08.00 sıralarında öldüğü ancak ambulansın 12 saat sonra arandığı öğrenildi. 19 yaşındaki Y.Y.'nin ifadesinde çelişkili cevaplar verdiği ortaya çıktı. Annenin ifadesinde bebeği 3 gündür beslemediğini söylediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında Y.Y., B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. "kasten öldürme" suçundan gözaltına aldı.

"Ama bu kız durmadan parklardaydı"

Apartman yöneticisi Menekşe Demirel, "Ben bu yaz kızı annesine şikayet ettim, ev sahibine de bildirdim. Burada yaşadığımızı, korktuğumuzu, madde kullanabileceğini söyledik. Dairenin kapısı açılıyordu. Evden 3 delikanlının çıktığını gördüm. Annesi uzakta çalıştığını kızıyla ilgilenmemi istedi. Biraz ikaz ettim. Erkekleri sordum. Bana içeri girmediklerinin, kapıdan konuştuklarını söylediler. Ama bu kız durmadan parklardaydı. Alt komşum bir hafta önce Y.'nin elinde çocuk bezleri gördüğünü, bezleri alıp geldiğini söyledi. Hamileliğini görmediğimizi söyledim. Ben gece 1 buçukta cama çıktım. Kapının önünde polisleri görünce şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Bir apartman sakini Mehmet Yön ise, "Şahsın hamile kalması gibi bir durum varmış. Fakat sadece gece saatlerinde polislerin geldiğini, ondan sonra bekçilerin kapıda beklediğini biliyorum" diye konuştu.

Polis ekipleri, anne ve babayla birlikte iki kişiyi kasten öldürme suçundan gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL