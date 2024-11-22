Sokaktan geçen polis kokuyu alıp eve baskın düzenledi, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Fatih'te görev sırasında bir sokaktan geçen polis ekipleri yoğun uyuşturucu kokusu üzerine bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda tuvalet havalandırma boşluğunda 8 kilo 650 gram mariuhana, 340 gram taş kokain, 266 gram kokain, 110 gram kubar, 17 bin 500 uyuşturucu hap, 3 bin 500 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 15 bin 200 lira ve 5 dolar nakit para ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde Katip Kasım Mahallesi'nde devriye attıkları sırada bir sokaktan yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu aldı.
ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Ekipler çevrede inceleme yaparken silah sesleri de duyuldu. Bunun üzerine güvenlik önlemi alan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında S.Z.D. ve I.K. isimli kadın şüpheliler ile S.M. ve A.Ş. isimli erkek şüpheliler yakalandı.
HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA GİZLEMİŞLER
Evde yapılan aramalarda ise tuvalet havalandırma boşluğuna gizlenmiş; 8 kilo 650 gram mariuhana, 340 gram taş kokain, 266 gram kokain, 110 gram kubar, 17 bin 500 uyuşturucu hap, 3 bin 500 sentetik ecza, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 15 bin 200 lira ve 5 dolar nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler 'uyuşturucu madde ticareti' ve '6136 SKM' suçlarından adliyeye sevk edildi.