Fatih'te Tartışma Kavgaya Dönüştü: Sürücü Bıçaklandı

Fatih'te otomobil sürücüsü ile bir yaya arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yayanın yanındaki 3 kişinin de dahil olduğu kavgada otomobil sürücüsü bıçaklandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fatih Mercan Mahallesi Çakmakçılar Yokuşu'nda 15 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Tekdemir idaresindeki otomobil yokuştan aşağı indiği esnada aracının aynası yayaya çarptı. Yayanın, Tekdemir'e 'aracı üzerime sürüyorsun' tepkisi üzerine ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yayanın yanında bulunan 3 kişi de olaya dahil oldu. Şahıslar Tekdemir'e yumruklarla saldırırken, gruptaki kişilerden biri yanında bulunan bıçakla otomobil sürücüsünü yaraladı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrılırken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Ömer Tekdemir hastaneye giderek tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından polis merkezine giden Tekdemir, kendisine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Olay anları ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı