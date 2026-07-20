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Fatih'te 4 katlı binada çıkan yangında bir itfaiye eri yaralandı

Fatih'te 4 katlı binada çıkan yangında bir itfaiye eri yaralandı
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Fatih'te 4 katlı bir binada tüp kaynaklı olduğu iddia edilen yangında bir itfaiye eri yaralandı. Bina sakinleri tahliye edildi, yangın kontrol altına alındı.

Fatih'te 4 katlı binadan çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı. Yangın çıkan binada yaşayanlar tahliye edilirken, yangının tüp sebebiyle çıktığı iddia edildi.

Yangın, 00.30 sıralarında Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi Işıl Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın çatı katında tüp sebebiyle başlayan yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip binayı tahliye ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürülürken müdahale esnasında bir itfaiye eri yaralandı. Yaralanan itfaiye eri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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