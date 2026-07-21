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Fatih'te 2 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Fatih'te 2 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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Fatih Ali Kuşçu Mahallesi'nde 2 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fatih'te 2 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, saat 08.45'te Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Musannif Sokak'ta bulunan 2 katlı binada çıktı. İddiaya göre bilinmeyen bir nedenle apartmanda çıkan yangın, binanın tamamını sardı. Yangının çıktığını gören vatandaş, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, yangının çıktığı bina ve bitişiğindeki binada mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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