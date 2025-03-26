Fatih Sultan Mehmet köprüsünden atlayarak intihar etti

İstanbul Beykoz'da 31 yaşındaki bir genç, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden atlayarak yaşamına son verdi.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Dün öğle saatlerinde yaşandığı ifade edilen olayda genç adam köprünün parmaklarına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

CANSIZ BEDENİ KARAYA ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, intihar eden gencin cansız bedeni Anadolu Hisarı kıyılarından karaya çıkarıldı.