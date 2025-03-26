Fatih Sultan Mehmet köprüsünden atlayarak intihar etti
31 yaşındaki bir genç, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Köprüden kaydedilen görüntülerde akıntıyla birlikte sürüklendiği görülen cansız bedenin Anadoluhisarı'ndan karaya çıkarıldığı öğrenildi.
İstanbul Beykoz'da 31 yaşındaki bir genç, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden atlayarak yaşamına son verdi.
KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI
Dün öğle saatlerinde yaşandığı ifade edilen olayda genç adam köprünün parmaklarına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.
CANSIZ BEDENİ KARAYA ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, intihar eden gencin cansız bedeni Anadolu Hisarı kıyılarından karaya çıkarıldı.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa