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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında kaza

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir servis minibüsü yan yattı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir servis minibüsü yan yattı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Avrupa yakasına geçiş güzergahı Baltalimanı Mevkii'nde sabah 08.00 sıralarında bir servis minibüsü şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sonucu servis aracı yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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