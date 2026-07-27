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Karaoğlanlı Kavşağı'nda Son Kazada İki Kişi Hayatını Kaybetti: Dernek Başkanından Acil Sinyalizasyon Çağrısı

Karaoğlanlı Kavşağı'nda Son Kazada İki Kişi Hayatını Kaybetti: Dernek Başkanından Acil Sinyalizasyon Çağrısı
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Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa-Turgutlu karayolundaki Karaoğlanlı Kavşağı'nda sık sık meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekerek, geçen hafta iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından kavşakta sinyalizasyon sistemi ve yol düzenlemesi yapılması için yetkililere acil çağrıda bulundu. Köse, can güvenliğinin öncelik olduğunu vurguladı.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa-Turgutlu karayolu Karaoğlanlı Kavşağı'nda sık sık yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek, geçen hafta iki kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından kavşakta sinyalizasyon sistemi kurulması ve yolun yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde bulunan Karaoğlanlı Kavşağı'nda art arda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının artık görmezden gelinmemesi gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta aynı kavşakta meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği kazanın büyük üzüntü oluşturduğunu ifade eden Köse, "Her geçen gün yeni bir kazayla karşı karşıya kalıyoruz. Artık bu acılar olağan olarak görülmemeli. Karaoğlanlı Kavşağı'nın mevcut haliyle can güvenliğini sağlayamadığı ortadadır." dedi.

Kavşağın yeniden projelendirilmesi gerektiğini vurgulayan Köse, özellikle yoğun trafik akışının bulunduğu bölgede sinyalizasyon sistemi kurulmasının ve gerekli fiziki düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Yetkililere çağrıda bulunan Köse, "Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelir. Karaoğlanlı Kavşağı'nda yaşanan kazalar, acil önlem alınmasının zorunlu olduğunu göstermektedir. İlgili kurumlarımızın vakit kaybetmeden sinyalizasyon, aydınlatma ve kavşak düzenleme çalışmalarını başlatmasını bekliyoruz. Yeni acılar yaşanmadan gerekli adımlar atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Köse, bölgeyi kullanan sürücülerin de trafik kurallarına azami ölçüde uyması gerektiğini belirterek, alınacak mühendislik tedbirleriyle birlikte sürücü duyarlılığının da kazaların azaltılmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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