"Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen gazeteci Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha açıldı.

ERİŞİM ENGELİ KARARI İLE AYNI GEREKÇEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Haziran'da "Cumhurbaşkanı'na Tehdit" iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Altaylı'nın YouTube hesabına getirilen erişim engelinin de bu gerekçeyle uygulandığı öğrenildi. Altaylı'nın üç yıla kadar hapsi isteniyor.

ALTAYLI O YAYINDAKİ MEKTUPTA NE DEMİŞTİ?

Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engelinin gerekçesi 5 Ağustos'taki yayındı. Altaylı, yayın için yolladığı mektupta güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunmuştu. Gazeteci mektupta, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiirini gönderdiğini söylemiş, ayrıca "Sürecin mimarını saygıyla selamlıyorum" diye not yazdığını öne sürmüştü.

22 HAZİRANDAN BU YANA TUTUKLU

Gazeteci Altaylı, 22 Haziran'da tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında iddianame hazırladı. Altaylı'nın YouTube kanalında yayınlanan videodaki konuşması "cumhurbaşkanını tehdit" suçu kapsamında değerlendirildi. Savcılık, 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istedi. Altaylı bu davada bu davada 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 Ağustos tarihli talebi üzerine, 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verildi.