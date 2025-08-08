Fatih Altaylı'dan erişim yasağı kararına ilk tepki

Fatih Altaylı'dan erişim yasağı kararına ilk tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına erişim engeli getirildi. Altaylı yaptığı açıklamada, "Böyle yasak mı olur? Suç varsa o yayına engel gelir. Ne demek toptan yasak? Elbette yasal haklarımızı arayacağız." dedi.

Youtube kanalı için erişim engeli kararı verilen gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu karara ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın, YouTube kanalı hakkında erişim engeli getirilerek, içeriklerinin kaldırılmasına kararı verildi.

"NE DEMEK TOPTAN YASAK?"

Karara ilişkin Youtube kanalındaki "Yorumlayamıyor" serisine gönderdiği mektupta Altaylı, "Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla kanalımıza erişim yasağı getirilecekmiş. Ellerinde tüm medya, yüzlerce, binlerce satın alınmış gazete, gazeteci, yayın, yayıncı. Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur? Suç varsa o yayına engel gelir. Ne demek toptan yasak? Elbette yasal haklarımızı arayacağız. Yasa varsa ve bulabilirsek. Ama zannederim VPN ile izlemek mümkün olmalı. Devam edebilirsek, öyle ederiz. Hayırlısı diyelim devam edelim." ifadelerini kullandı.

3 EKİM'DE HAKİM KARŞISINDA

Kişisel YouTube kanalında yaptığı yorumun ardından 21 Haziran'da gözaltına alınan ve "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'nın yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Silivri F Tipi Cezaevi kampüsündeki 2 no'lu duruşma salonunda 3 Ekim'de görülecek. Altaylı hakkında "5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası" isteniyor.

Öte yandan Altaylı hakkında yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti

Ahırını gösterip isyan etti: Seyirci kalanların Allah belasını versin
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıufuk kurt:

cumhurbaşkanına konan sinekleri merak ediyorum onların nasıl bi cezaları var acaba :DDDDDD

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

a kanalını engellersen b kanalı açar devame der sonu yok bu işinde, engellemek çözüm mü bilmiyorum,

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

12 eylül zamanında gençtim sağ sol kavgasından uzak durdum millet anlamsızca birbirini harcıyordu ne oldu ölen öldüğüyle kalan kaldğıyla kaldı ben o işten hiç bir şey anlamadım yapılan tartışmalar sataşmalar kavgalar saldırılar kime ne yarar sağladı belli değil demek istediğim toplum olarak kim olursa olsun yapılan yanlışlara karşı birlik içinde hareket edilirse sorunların çoğu çözülür yoksa aramıza nifak sokanların ekmeğine yağ sürersiniz bu kısır döngüde sonsuza kadar devam eder

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

hahaha reklam almak için millet çıkıyordu sallıyordu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Şu an Fatih Altayliya yapılanlar doğrudur yada yanlıştır demiyorum. Yasa ne diyor ....yaptığı suçmu değilmi bunu gerçekten bilmiyorum. .Ama Fatih Altayli...28 Şubat döneminde kendisine yapılanın bin kat daha fazlasını suçsuz masum insanlara bizzat kendisi yapmıştır.O dönemleri bu gün gibi hatırlıyorum. .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış

Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?

Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.