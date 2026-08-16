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Fas polisi Sebte'ye geçmeye çalışan 111 göçmeni gözaltına aldı

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Fas, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye geçiş girişimlerini engellemek için güvenlik önlemlerini artırdı ve 111 kişiyi gözaltına aldı. Göçmen akını, geçen ay 72 bin kişinin bölgeye geçmesiyle İtalya'nın Schengen anlaşmasını askıya almasına neden olmuştu.

Fas polisi, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye geçmeye çalışan 111 kişiyi gözaltına aldı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsündeki Sebte'ye Fas sınırından göçmen akını yaşanmıştı. Göçmen krizinde bu hafta da toplu geçiş girişimlerinin gerçekleştirileceğine dair duyumların ardından Faslı yetkililer harekete geçti. Bölgede güvenlik önlemleri arttırılırken Fas polisi, Sebte'ye geçmek üzere Fnidek kasabasına ulaşmaya çalışan 111 kişiyi gözaltına aldı. Polis, tepelerde toplanan göçmen gruplarını dağıtmak üzere göz yaşartıcı gaz kullandı.

72 bin göçmen Sebte'ye geçmişti

İspanya hükümeti, hafta sonu toplu geçiş girişimleri gerçekleştirilmesi çağrısında bulunulan kaynağı bilinmeyen sosyal medya paylaşımları ve mesajların incelendiğini açıklamıştı. Madrid yönetimi, bölgede devriye görevi için bin 500'den fazla güvenlik görevlisi görevlendirmişti.

Ağustos ayının başında 72 bin Faslı, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye geçmiş, 70 binin ise geri döndüğü açıklanmıştı. İtalya ise yaşananların ardından İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya aldığını açıklamış, İspanya'dan gelenlere sınır kontrolleri uygulamaya başlamıştı. Finlandiya ve Danimarka İtalya'yı desteklemiş Çekya da İspanya'nın üyeliğinin geçici olarak askıya alınmasını istemişti. İtalya'ya sınır kontrolleri kaldırması çağrısında bulunan İspanya, Roma yönetiminin yeni bir göçmen akınının yaşanması ihtimalini gerekçe göstererek kontrolleri kaldırmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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