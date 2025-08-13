Fas Açıklarında Mahsur Kalan Türk Gemisi için Yardım Bekleniyor

Fas Açıklarında Mahsur Kalan Türk Gemisi için Yardım Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yabancı bayraklı 'Sea Seal' gemisi, 1 aydır Fas açıklarında arızalı durumda sürükleniyor. Gemideki Türk kaptan ve mürettebat, acil yardım talep ediyor.

Yabancı bayraklı "Sea Seal" isimli gemi, yaklaşık 1 aydır Fas açıklarında arızalı şekilde sürükleniyor. Gemide bulunan Türk kaptan Ayhan Can ile 2 Türk mürettebat, kurtarılmayı bekliyor.

Sinop'un Türkeli ilçesi nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki kaptan Ayhan Can, yaklaşık 30 yıllık denizcilik kariyerinde ilk kez böyle bir durum yaşadığını belirterek, geminin bilinmeyen bir nedenle arızalandığını, haftalardır açık denizde mahsur kaldıklarını ve kendilerine yardım ulaşmadığını söyledi. Can, "Sürüklenmeye devam ediyoruz. Bize ulaşacak yardım elini bekliyoruz" dedi.

"Orada 3 Türk vatandaşı şu anda ölüme gidiyor"

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan kaptanın ağabeyi Aydın Can, kardeşinin durumunu endişe içinde anlatarak, "Adamlar korkudan ne yapacaklarını bilmiyor. Psikolojik olarak bitmişler. Hava şartlarının yarın bozulması bekleniyor. Dumanda, siste, yağmurda onları nasıl bulacağız? 'Ölüyoruz' diye feryat ediyorlar. Sesimizi kimse duymuyor. Adamlar öldükten sonra mı ulaşacağız? Orada 3 Türk vatandaşı şu anda ölüme gidiyor" ifadelerini kullandı.

Gemideki diğer iki Türk vatandaşının da durumunun kritik olduğu belirtilirken, aileler acilen harekete geçilmesini istiyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden yeni transferleri ilan etti
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler

Özel'den AK Parti'ye geçecek Özlem Çerçioğlu'yla ilgili çarpıcı iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al

Programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Yatakta akıl almaz ölüm! 220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti

220 kiloluk eşinin üzerine düştüğü adam hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan yine bildiğiniz gibi

Arda yine bildiğiniz gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.