Farah Zeynep Abdullah'ın sperm bankası açıklaması olay yarattı

Farah Zeynep Abdullah'ın sperm bankası açıklaması olay yarattı
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Farah Zeynep Abdullah, çocuk sahibi olma hayalini yıllardır taşıdığını söyleyerek, ailesinden bu konuda tam destek aldığını vurguladı. Oyuncu, babasının "Sperm bankasından da çocuk yapabilirsin" sözleriyle evlilik baskısı olmadan anne olabileceğini dile getirdi.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Cosmopolitan Türkiye dergisine verdiği röportajda çocuk sahibi olma isteğini ve ailesinin bu konudaki yaklaşımını samimi bir dille anlattı. 35 yaşındaki oyuncunun sözleri, özellikle babasının konuya dair tavrıyla sosyal medyada gündem oldu.

"20 YAŞIMDAN BERİ ÇOCUK İSTİYORUM"

Röportajda "İlişkiler, çocuk ve erkekler hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Abdullah, çocuk sahibi olma arzusunun yıllardır sürdüğünü belirtti. 20'li yaşlarından bu yana bu konuda güçlü bir içgüdü hissettiğini söyleyen oyuncu, gelecekteki çocuğu için videolar çektiğini ve bu isteğin içinde derin bir sorumluluk duygusu oluşturduğunu ifade etti.

"BABAM BENDEN DAHA RADİKAL"

Ailesinin bu isteği karşısında destekleyici olduğunu da söyleyen Farah Zeynep Abdullah, babasının tutumunu şu sözlerle anlattı "Babam bu konuda benden bile daha radikal.

Bana hep şunu dedi, 'Kızım, evlenmek zorunda değilsin. Çocuk istiyorsan sperm bankasından da yapabilirsin. Biz her şeye tamamız.'

Farah Zeynep Abdullah'ın sperm bankası açıklaması gündem oldu

Oyuncu, henüz tek başına çocuk sahibi olmaya hazır olmadığını da dile getirdi. "Birkaç sene daha o baba figürünü arayacağım gibi duruyor. Çünkü içimde hâlâ 'Tek başıma olmayayım' diyen bir yan var," sözleriyle bu konudaki duygusal dengesini ve beklentilerini paylaştı.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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