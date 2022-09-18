Ermeni protestoculardan çirkin provokasyon! Azerbaycan'ın büyükelçiliğine saldırıp Aliyev ve Erdoğan fotoğrafları yaktılar

Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalarda her iki taraftan da kayıplar verilirken, Fransa'nın başkenti Paris'te çirkin bir provokasyona imza atıldı. Azerbaycan Büyükelçiliğine saldıran Ermeni protestocular, ellerindeki bayraklarla binanın içine girmeye çalışarak kapıları tekmeledi. Aliyev ve Erdoğan'ın fotoğraflarını da yakan protestocular hakkında Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak suç teşkil eden görüntüler hakkında gerekenin yapılması çağrısında bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ermeni protestucular Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdı. Ellerinde Ermenistan bayrakları ile büyükelçiliğe girmeye çalışan saldırganlar, büyükelçiliğin kapısını tekmeledi ve yumrukladı.

İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Saldırı sırasında büyükelçilik binasının içinden kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde ise bir büyükelçilik çalışanının tek başına binaya girmeye çalışan saldırganları kapıyı tutarak engellediği görüldü.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçisi Rahman Mustafayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, "Fransa'da yaşayan Ermeni fanatikler Paris'teki Azerbaycan Büyükelçiliği binasına saldırdı. Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım. Sayın Emmanuel Macron, elçilikleri korumayan ve güvenliğimizle ilgili haklı taleplerimizi görmezden gelen Fransa'ya yazıklar olsun" dedi.

BARİKATI SÖKTÜLER

Olaya ilişkin görüntüde, büyükelçiliğin önünde aralarında Ermenistan bayrağını omuzlarında taşıyanların da bulunduğu kalabalık bir grup görülüyor. Görüntüde binanın önündeki barikatı sökerek geçen 2 kişi, binanın kapısı olduğu tahmin edilen yeri tekmeliyor ve barikatla kapıyı kırma girişiminde bulunuyor. Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan bir görüntüde de büyükelçilikten bir kişinin sopayla, kapıyı açıp binaya girmeye çalışan protestocuları kovalaması dikkati çekti.

ALİYEV VE ERDOĞAN FOTOĞRAFLARINI YAKTILAR

Binaya yumurta ve taş atan Ermeniler, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını yaktı.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ'NDEN YANIT

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki Azerbaycan büyükelçiliklerine, Ermeni grupların saldırı girişiminde bulunmasına tepki gösterdi ve girişimlerin olduğu ülkelerin, ilgili kurumlarından görevlerine sorumlu bir şekilde yaklaşmaları talep edildi.

VANDALLIK EYLEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI TALEP EDİLDİ

Bakanlığın açıklamasında, son günlerde Azerbaycan'ın yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarının binalarına yönelik Ermeni topluluklarının saldırı girişiminde bulunmasının ciddi endişeye yol açtığı belirtildi. Açıklamada vandalizm ve terör unsurları içeren girişimlerin, diplomatların can ve mallarına zarar vermeyi amaçladığı ve bu nedenle suç unsuru meydana getiren eylemler olarak nitelendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Radikal Ermeni grupların suç teşkil eden eylemlerini şiddetle kınıyor ve ilgili ülkelerde bu tür provokasyonları önlemekle mesul kurumların görevlerine sorumlu bir şekilde yaklaşmasını bekliyoruz. Azerbaycan, radikal Ermeni gruplarca gerçekleştirilen vandallık eylemlerinin ilgili devletlerin kolluk kuvvetlerince araştırılmasını ve bu suçları işleyenlerin yaptıklarının hukuken değerlendirilmesini talep ediyor." ifadelerine yer verildi.