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Facianın yaşandığı otelin 72 yaşındaki emekli mimarı İstanbul'da gözaltına alındı

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Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarılan 72 yaşındaki emekli mimar İstanbul'da gözaltına alındı.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili İstanbul'da 1 kişi gözaltına alındı. Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli mimar Ali B. (72), Sancaktepe'de ikamet ettiği adreste polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. ''Taksirle yaralama'' suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen Ali B'nin işlemleri sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Yangına ilişkin aralarında otel işletme müdürü, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü'nün de olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon programında gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini duyurmuştu. Tunç açıklamasında "Süreç devam ediyor. Bilirkişi incelemesine göre hareket edilecek. Şu anda elde edilen deliller, kamera kayıtları var. Bu facia tüm detaylarıyla soruşturulacak" ifadelerini de kullandı.

YANGIN 78 CANA MAL OLDU

Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre 4'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü. Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

Facianın yaşandığı otelin 72 yaşındaki emekli mimarı İstanbul'da gözaltına alındı
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli:

Aha işte buldular Günah keçisini. Artık diğerleri aklanır paklanır

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Suçu neymiş yakmak istesende yanmaz garantili otel yapamamak mı adam demezmi 30 yil yanmamis daha ne yapayim diye Alalh akil fikir versin

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Haber YorumlarıHacer Kalkan Bayram:

Ahanda suçlu bulundu trizim bakanına dokunma bolu belediye başkanına dokunma dokuna dokuna mimarınamı dokundunuz Yazık o kadar insana pisi pisine çoluk çocuk genç yaşlı öldürdüler hiç bir istifa yok turizim bakanı istifaaaaaa

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