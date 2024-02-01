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Fabrikada rehine krizi sırasında doğum günü kutlaması yapıldı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir fabrikada rehine krizi devam ederken, işçilerden birinin doğum günü kutlandı. Doğum günü olan personel, olaydan önceden alınan pastaya konulan mumları üfledi ve arkadaşlarına sarıldı. Rehine krizi devam ederken yaşanan bu anlar sosyal medyada canlı olarak yayınlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehine krizi devam ederken, işçilerden birinin doğum günü kutlandı. Doğum günü olan personelin, olaydan önceden alınan pastaya konulan mumları üflemesi ve ardından arkadaşlarına sarılması saniye saniye kaydedildi. Öte yandan, işçileri rehin alan şahsın kimliği de belirlendi.

Olay, saat 14.40 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter & Gamble (P&G) isimli fabrikada meydana geldi. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada 7 işçi, İbrahim Yeşil tarafından rehin alındı. Rehine ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, güvenlik önlemi aldı.

Rehine krizi devam ederken, fabrika içinde ilginç bir an da yaşandı. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması dolayısıyla önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, İbrahim Yeşil'den izin istedi. Şüphelinin izin vermesiyle doğum günü kutlandı. Önceden alınan pastaya konulan mumlar, doğum günü olan personel tarafından üflendi. Ardından personel, arkadaşlarına sarıldı. Bu anlar, sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.

Öte yandan, fabrika önündeki hareketlilik de ilk kez görüntülendi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Kocaeli Gebze Olaylar İtfaiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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