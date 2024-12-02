Üye Girişi
Haberler
Putin ve Pezeşkiyan'dan 'Suriye' görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı

Putin ve Pezeşkiyan her an Erdoğan'ın kapısını çalabilir

 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, bu sözlerle isyan etti

Fabrika Yangınında Hayatını Kaybeden İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'deki mobilya fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren İmran Oğuz Kayan, ikindi namazından sonra cenaze namazıyla uğurlandı. Yangında 1'i kadın, 3 işçi hayatını kaybetmişti.

Fabrika yangınında hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçi İmran Oğuz Kayan son yolculuğuna uğurlandı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya'da çıkan yangında 1'i kadın 3 işçi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden İmran Oğuz Kayan cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Kayan'ın cenaze namazı ikindi namazına müteakip, Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi'nde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Kayan'ın cenazesi toprağa verildi.

Kayan'ın cenaze namazına; ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Fabrika Yangınında Hayatını Kaybeden İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜKREMİN KAYA - 3.Sayfa
img

Marketlerdeki etiketler dikkat çekti
img

Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak Suriye paylaşımı
img

Putin ve Pezeşkiyan her an Erdoğan'ın kapısını çalabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uzak Şehir 4. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! G. I. Joe: Snake Eyes filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? G. I. Joe: Snake Eyes filmi ne zaman, nerede çekildi? 3 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Ömer Barutçu kimdir, hangi partide görev yaptı? Ömer Barutçu neden öldü? Satılmış Çim kimdir, neden öldü, kim öldürdü? 3 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.