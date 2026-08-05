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Ezine'de orman yangını kontrol altında

Ezine'de orman yangını kontrol altında
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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Ezine ilçesi Gökçebayır mevkiinde saat 19.20 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin bölgedeki yoğun müdahalesiyle saat 23.50 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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