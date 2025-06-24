Ezine'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ezine'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Kızılköy ile Çetmi köyleri arasında bulunan tarım arazisinde henüz nedeni belli olmayan bir şekilde çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EROL GÜNGÖRDÜ - 3.Sayfa
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