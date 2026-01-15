Haberler

Eyüpsultan'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Eyüpsultan'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'da seyir halindeki bir panelvan araç motor kısmından duman çıkması sonucu alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekip yangından kurtuldu, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Eyüpsultan'da, seyir halinde alevler içinde kalan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Habibler-Pirinççi Köy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki panelvan aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içerisinde alevlere teslim olan aracı fark eden sürücü, minibüsü yol kenarına çekerek kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan minibüse müdahale ederken, yangının çevreye sıçramaması için bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olay sırasında yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar ve ekiplerin çalışmaları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Aracın hurda yığınına döndüğü görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Kartal'da 7'nci kattan düşerek ölen Hatice öğretmenin erkek arkadaşı 17 ay sonra tutuklandı

Hatice öğretmenin sevgilisi, bu görüntülerden 17 ay sonra tutuklandı
CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, jandarmaya hakaretler savurdu

Önce jandarmanın üzerine yürüdü, ardından hakaretler savurdu