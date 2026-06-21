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Eyüpsultan ağaçlı sahilinde denizden askeri mühimmat çıktı

Eyüpsultan ağaçlı sahilinde denizden askeri mühimmat çıktı
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İstanbul Eyüpsultan Ağaçlı sahilinde piknik yapan vatandaşlar tarafından bulunan askeri mühimmat, jandarma ekiplerince muhafaza altına alınarak incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.

İstanbul Eyüpsultan'da sahile vuran askeri mühimmat, jandarmayı alarma geçirdi. Jandarma tarafından muhafaza altına alınan mühimmat, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.

Eyüpsultan Ağaçlı sahilinde piknik yapan vatandaşlar, sabah saatlerinde deniz kenarında askeri mühimmat buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından mühimmat incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldü.

Polise ihbarda bulunan Tekin Pehlivan, "Sabah saatlerinde kamp ve piknik yapmak için sahile gelmiştik. Deniz kenarında oturduğumuz sırada ileride kıyıya vurmuş şüpheli bir cisim gördük. İlk başta füze ya da torpil benzeri bir mühimmat olabileceğini düşündük. Durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdik. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı ve bizi alandan uzaklaştırdı. Daha sonra bomba imha ekipleri geldi. Şüpheli cisim üzerinde inceleme yaptıktan sonra muhafaza altına alarak götürdüler" dedi.

Sahilde köfte satan Necip İlhan, "Çocuklar denize yüzmeye gittikleri sırada kıyıda şüpheli bir cisim fark etmişler. Daha sonra durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Ekipler gerekli incelemeleri yaptıktan sonra cismi alarak götürdü" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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