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Eyüpsultan'da Kadınlar Hamamında 1 Haftada 3 Yangın

Eyüpsultan'da Kadınlar Hamamında 1 Haftada 3 Yangın
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İstanbul Eyüpsultan'da bulunan kadınlar hamamında son bir haftada 3 kez yangın çıkması, paniğe yol açarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri hamamda incelemelerde bulundu.

Eyüpsultan'da kadınlar hamamında 1 haftada 3 defa yangın çıktı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da bulunan kadınlar hamamında çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ille söndürüldü. Son bir haftada aynı hamamda 3 defa yangın çıkması üzerine olay yeri inceleme ekipleri hamamda incelemelerde bulundu.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Eyüpsultan Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan kadınlar hamamında meydana geldi. Yangın nedeniyle dumanlar binayı sarınca ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın esnasında içeride bulunanlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkartılırken, ekipler duman tahliyesi yaptı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürüldü.

Aynı iş yerinde 1 hafta içerisinde 3 defa yangın çıkması üzerine olay yeri inceleme ekipleri binaya girerek geniş çaplı çalışma yaptı. Çıkan yangında yaralı ve can kaybı olmazken hamam içerisinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili konuşan Ayşe Ünal, "Geçen hafta da vardı yangın. Bir can kaybı olmadan önlemini almazlar. Bunları burada çalıştırmaya nasıl rapor veriyorlar ki? Bence rapor verilmesin can kaybı olunca ne olacak. Can gidecek onlar yüne devam edecekler. Kartalkaya'da ne kadar canlar gitti. Kimsenin umurunda olmadı. Burada acıma yok sadece para geçiyor" dedi.

Ekiplerinin çalışmasının ardından yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACER İNCİ - 3.Sayfa
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