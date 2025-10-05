Eyüpsultan'da İş Merkezinde Yangın Çıktı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 4 katlı bir iş merkezinin plastik üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken alevler itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Eyüpsultan Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında 4 katlı bir iş merkezinin giriş katında yangın çıktı. Plastik üretimi yapılan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayın yaşandığı sokak, polis ekiplerince tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çalışmalar neticesinde alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Öte yandan iş yerinin tatil dolayısıyla kapalı olması muhtemel bir faciayı önledi. Maddi hasarın yaşandığı olaya ilişkin polis çalışma başlattı. - İSTANBUL