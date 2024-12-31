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İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı, 2 kişi can verdi

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Eyüpsultan'da meydana gelen kazada, İETT otobüsü ile Tofaş otomobili kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Yeni yıla saatler kala Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 2 kişi feci şekilde can verdi.

İETT OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 19.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Semih Aydın idaresindeki 28 ABA 980 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yönde seyreden 34 KUZ 646 plakalı hafif ticari aracı sollayarak karşı şeride geçti. 28 ABA 980 plakalı araç, şerit değiştirdiği sırada karşı yönden gelen Erkan Ö. idaresindeki İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ CAN VERDİ

Kaza sonrası otomobilde bulunan Ceyda Öztürk (22) ve Abdullah Semih Aydın (23) ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçta bulunan 2 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı, 2 kişi can verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Yıllarca bu tenekeyi araba diye sattılar,parasını aldılar sıra yazdılar bir yıl beklettiler günü gelince de zam farkını da aldılar.binlerce insan bunun içinde can verdi.nasıl yaptılar bunu gümrük korumacılığının arkasına sığınarak.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

güzel havadar araba ama kürdan gibi şasi ve direkleri olmasına sebep oluyor yoksa kullandıkları teneke miktarı aşağı yukarı öbür araçlarla aynı sadece çok büyük bir mühendislik hatası var mevlasına erkenden kavuşmak istemeyene bu araçla dikkatli giderse pek bir şey olmaz

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