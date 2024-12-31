İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı, 2 kişi can verdi

Yeni yıla saatler kala Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 2 kişi feci şekilde can verdi.

İETT OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, saat 19.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Semih Aydın idaresindeki 28 ABA 980 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yönde seyreden 34 KUZ 646 plakalı hafif ticari aracı sollayarak karşı şeride geçti. 28 ABA 980 plakalı araç, şerit değiştirdiği sırada karşı yönden gelen Erkan Ö. idaresindeki İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ CAN VERDİ

Kaza sonrası otomobilde bulunan Ceyda Öztürk (22) ve Abdullah Semih Aydın (23) ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçta bulunan 2 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.