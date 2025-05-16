Eyüpsultan'da Gizli Bölmeden Uyuşturucu Çıktı

Eyüpsultan'da Gizli Bölmeden Uyuşturucu Çıktı
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Eyüpsultan'da durdurulan bir araçta yapılan aramada uzaktan kumandalı gizli bir bölme bulundu. Bu bölümden 564 gram marihuana, bir telefon ve 1800 TL ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Eyüpsultan'da durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada uzaktan kumandalı gizli bir bölme tespit edildi. Gizli bölmeden 564 gram marihuana, 1 telefon, bin 800 TL çıkarken; şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik Eyüpsultan'da çalışma yaptı. 5 Mart'ta Alibeyköy Mahallesi Silahtarağa Caddesi seyir halinde olan şüpheli araç durduruldu. Araçta yoğun uyuşturucu madde kokusunun gelmesi üzerine E.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, araçta arama yapıldı. Araçta bir tane uzaktan kumanda bulundu. Aramalarda arka koltuğun sırt dayama bölümünün arka tarafına bir mekanizma kurulduğu belirlendi. Kumandanın tuşlarına basıldığında ise bu mekanizmanın açılıp kapandığı tespit edildi. Bu gizli bölmeden 564 gram marihuana, 1 telefon, bin 800 TL bulundu. Gözaltına alınan şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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