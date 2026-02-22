Haberler

Eyüpsultan'da Yangın: Alevler Üç İş Yerine Sıçradı

Eyüpsultan'da Yangın: Alevler Üç İş Yerine Sıçradı
Eyüpsultan'daki bir işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler, yangın başlangıç noktasından yayılarak iki iş yerine daha sıçradı. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Eyüpsultan'da bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler iki iş yerine daha sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
