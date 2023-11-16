Eyüpsultan'da babasını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması başladı

Eyüpsultan'da herhangi bir işte çalışmadığı için kendisiyle tartıştığı iddiasıyla babasını bıçaklayarak öldüren Mert Can Aydın'ın yargılanmasına başlandı. Sanık, savunmasında kazara olduğunu ve bilerek öldürmediğini söyledi.

Tartıştığı babasını öldüren sanık hakim karşısında: "Babam bana saldırdı, keşke beni dövüp öldürseydi"

İSTANBUL - Eyüpsultan'da herhangi bir işte çalışmadığı için kendisiyle tartıştığı iddiasıyla babasını bıçaklayarak öldüren Mert Can Aydın'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Kazara oldu, bilerek ve isteyerek öldürmedim. Kim babasını bilerek ve isteyerek öldürmek ister? Babam bana saldırdı, keşke beni dövüp öldürseydi" dedi.

Eyüpsultan'da 20 Mart 2023'de herhangi bir işte çalışmadığı için kendisiyle tartıştığı iddiasıyla babası Kenan Aydın'ı bıçaklayarak öldüren sanık Mert Can Aydın'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mert Can Aydın ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya vefat eden Kenan Aydın'ın kızı Yaren K. da mağdur sıfatıyla katıldı.

"Babam bana saldırdı, keşke beni dövüp öldürseydi"

Duruşmada savunma yapan sanık Mert Can Aydın, "Kazara oldu, bilerek ve isteyerek öldürmedim. Kim babasını bilerek ve isteyerek öldürmek ister? Ben uzun zamandır sokakta kaldığım için yanımda bıçak taşırdım. Olay günü eşyalarımı almak için eve gelmiştim. Balkona sigara içmeye çıkmıştım, babam gelmiş. Odama geçtim, daha sonra babam geldi ve 'senin bu evde ne işin var, karı gibi evde yatılır mı, otel mi burası' şeklinde konuştu. Cevap vermeden oradan çıkmayı düşünerek kapıya yöneldim. Ayakkabılarımı giydiğim sırada babam hala küfür ediyordu. Kendimi tutamayarak 'ne değerli evin varmış' dedim, bunu duyan babam beni tokatlamaya başladı. Ben de vurmaya yeltendim, sonra içeri doğru gitti. Bıçak alacağını zannettim, sopa almış. Sopayla kafama vurdu. Ben de bıçağımı açtım, babam annemin arkasındaydı. Babama korku ve panik içinde birkaç kez salladım. Battığını fark etmedim, öleceğini düşünmedim. Sonra kaçtım, gece 02.00 sıralarında babamın durumunu merak edip anneannemi aradım. Öldüğünü öğrendim. Babam bana saldırdı, keşke beni dövüp öldürseydi" dedi.

Sanığın kardeşi ve annesi şikayetçi olmadı

Duruşmada tanık olarak dinlenen mağdur Yaren K. ise, sanıkla öz kardeş olduklarını, olayı görmediğini, babasının alkol ve uyuşturucu kullandığını ancak oğlunun içmesini istemediğini söyleyerek sanık kardeşinden şikayetçi olmadığını belirtti.

Vefat eden Kenan Aydın'ın eski eşi olduğunu ve sanık Mert Can Aydın'ın oğlu olduğunu söyleyen tanık Burcu Özdilli, "O evde eski eşim yaşıyordu, küçük çocuğum rahatsız olduğu için o eve gidip gelirdim. Olay günü de bu sebeple evdeydim. Sanık oğlum çalışmıyordu, eski eşim de sık sık kızardı, hakaret içeren sözler söylerdi. Kavgadan sonra eski eşim silahını almaya gitti, sanık oğlum ise dışarı çıktı. Eski eşim de sanığın arkasından kapıya çıktı, sonra içeri girdi. Bana 'Orana, burana bak. Oğlun beni delik deşik etti, ambulansı ara' dedi. Ben de ambulansı aradım, sanık oğlumdan şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

Mütalaa hazırlanacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mert Can Aydın'ın tutukluluk halinin devamına ve herhangi bir kovuşturmanın genişletilmesi talebi olmazsa dosyanın mütalaa hazırlanabilmesi için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mert Can Aydın'ın haksız tahrik altında 'babaya karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.