Eyüpsultan'da 20 Milyon Lira Değerindeki Lüks Otomobil Alev Alev Yandı

Eyüpsultan'da 20 Milyon Lira Değerindeki Lüks Otomobil Alev Alev Yandı
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İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeyken duman çıkmaya başlayan Ferrari marka 20 milyon lira değerindeki lüks otomobil yangın sonrası tamamen kül oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangın anları cep telefonu kamerasında görüntülendi.

Eyüpsultan'da seyir halindeyken motorundan bir anda dumanlar çıkmaya başlayan yaklaşık 20 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ferrari marka 34 CAA 08 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İddiaya göre, 20 milyon lira değerindeki aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurdu ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Ancak kısa süre sonra araçta patlama meydana geldi.

20 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobil küle döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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