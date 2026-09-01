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İsrail'in Gazze'ye 10'dan Fazla Hava Saldırısı: 1 Ölü, 3'ü Çocuk Yaralı

İsrail'in Gazze'ye 10'dan Fazla Hava Saldırısı: 1 Ölü, 3'ü Çocuk Yaralı
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin batısındaki Ketibe bölgesine İHA ve savaş uçaklarıyla 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre 1 Filistinli öldü, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılar sürerken ambulanslar bölgeye ulaşamıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bir bölgeye 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ateşkese rağmen bölgedeki saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesini insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun şekilde bombaladı.

Bölgeye son yarım saatte insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla 10'dan fazla saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun saldırılarının devam etmesi nedeniyle ambulansların bölgeye ulaşamadığı belirtildi.

Düzenlenen saldırılar nedeniyle bölgeden patlama sesleri yükseliyor.

Kaynak: AA
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