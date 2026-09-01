Haberler

Amasya'da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Amasya'da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da yeni taşındıkları evin balkonunda eşya taşınmasını izleyen 3 yaşındaki M.A.Ç., camları takılmamış balkondan dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı; bacak ve kafatasında kırıklar tespit edildi, durumunun ciddi olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

AMASYA'da yeni taşındıkları 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen M.A.Ç. (3), ağır yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Şeyhcui Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.Ç. iddiaya göre, komşularının taşınması sırasında kullanılan yük asansörüyle eşya taşınmasını izlemek için balkona çıktı. Yeni taşındıkları binada 'cam balkon' olarak tasarlanan ancak henüz camları takılmayan balkondan bakarken dengesini kaybeden M.A.Ç., 3'üncü kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından M.A.Ç., Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede yapılan kontrollerde M.A.Ç.'nin bacaklarında ve kafatasında kırıklar tespit edildi. Ağır yaralı çocuğun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride

Altının kaderi belli oluyor! Tüm gözler açıklanacak veride
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede! Kaçacağı yeri açıkladı

TIR dorsesinden adliyeye! Bakın nereye kaçacakmış
Eski eşinin tutuklanmasının ardından işinden olmuştu! Pınar Erbaş'ın yeni adresi belli oldu

Eski eşinin yüzünden işinden olmuştu! İşte Pınar Erbaş'ın yeni adresi
İntihar girişiminde insanlık dersi! Üç saat boyunca başından ayrılmadı

İntihar girişiminde insanlık dersi

Karadağ'da Rus saldırgan 3 kişiyi öldürdü, sonra intihar etti

3 kişiyi öldürüp kaçtı! Polis kuşatınca intihar etti
Emine Erdoğan Bişkek'te lider eşleriyle buluştu

Emine Erdoğan lider eşleriyle Bişkek'te bir araya geldi
Deniz Gül resmen Galatasaray'da! KAP'a bildirildi, İstanbul'a geliyor

KAP geldi! Deniz Gül resmen Galatasaray'da

Gazeteci-yazar Şükran Soner hayatını kaybetti

Gazeteci Şükran Soner yaşamını yitirdi