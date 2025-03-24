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Eylemlerde Polisi Tehdit Eden Üniversite Öğrencisi Yakalandı

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İstanbul'daki eylemlere katılarak polisi tehdit eden üniversite öğrencisi A.K., Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çeken öğrenci, 'Seni emekli olduğunda bulacağım' ifadelerini kullanmıştı.

Eylemlerde "Seni emekli olduğunda bulacağım" diyerek polisi tehdit etmişti, yakalandı

KOCAELİ - İstanbul Saraçhane'deki eylemlere katılarak polisi, "Seni emekli olduğunda bulacağım" diyerek tehdit eden ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan üniversite öğrencisi Kocaeli'de yakalandı.

İstanbul Saraçhane'deki eylemlere katılan bir şahıs, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline bağırarak "Seni emekli olduğunda bulacağım. Seni ilk emekli maaşını almadan önce bulacağım" diyerek çektiği video ile tehdit etti. Şahıs, vidoyu da X isimli sosyal medya hesabından paylaştı. İstihbarat Daire Başkanlığı Koordinesinde yapılan çalışmalar neticesi harekete geçen polis ekipleri, ismini A.K. olduğu öğrenilen üniversite öğrencisini "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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