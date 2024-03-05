İstanbul Eyüpsultan'da aşırı hız yaparak 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan 16 yaşındaki Timur C., ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırıldı.Eylem Tok kimdir? Eylem Tok ne yaptı?

EYLEM TOK NE YAPTI?

İstanbul Eyüpsultan'da aşırı hız yaparak 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan 16 yaşındaki Timur C., ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırıldı. Oğluyla Mısır'da olan Eylem Tok, özür yazısı paylaşıp annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini ifade ederek, "Bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın." dedi. Eylem Tok, yazısında adalete teslim olacaklarını da söyledi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, kullandığı lüks araçla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki sürücü Timur C., ünlü yazar annesi Eylem Tok'la yurt dışına kaçtı. Mısır'a kaçtığı öğrenilen Eylem Tok, bir özür yazısı paylaştı. Tok, "annelik içgüdüsüyle" hareket ettiğini ve adalete teslim olacaklarını ifade etti.

Olayın medyaya yansımasının ardından yazar Eylem Tok, uzun bir özür yazısıyla "Ben de bir anneyim, beni de anlayın, teslim olacağız." ifadelerini kullandı.

İşte Eylem Tok'un paylaştığı özür yazısı:

"Kamuoyunun dikkatine;

Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecek ve yıpratacaktır.

"OLAYIN TÜM SORUMLUSU BENİM"

Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul de ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darbedilir mi, başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk.

EYLEM TOK KİMDİR?

İstanbul'da yaşıyor. Romancılığının dışında henüz yayımlanmamış öykü, şiir ve çocuk masalları kitapları var. Tok, uzun yıllar yöneticilik yaptığı iş hayatından tamamen yazmaya odaklanmak amacıyla 2011 yılında ayrıldı. Mihr, Eylem Tok'un okurla buluşan ilk romanı. İkinci romanı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Timur adında, çocuk masalları için vazgeçilmez ilham kaynağı olan bir oğlu var.