Evlilik vaadiyle dolandırdılar, kaçamadan yakalandılar

Sivas'ta bir vatandaşı evlilik vaadiyle 1 milyon TL dolandıran 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Sivas'ta 11 Aralık tarihinde bir kişi evlilik vaadiyle dolandırıldı. Şahsı 1 milyon TL dolandıran 3 kişi hakkında çalışma başlatıldı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, olayın gerçekleştirildiği gün kaçmak isteyen 3 H.D., R.E. ve R.A. Gemerek ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki şahıslardan R.E. ve R.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüphelilerden ele geçirilen altın bilezik, yüzük ve küpeler de mağdurlara teslim edildi. - SİVAS