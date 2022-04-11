Evli ve 2 çocuk annesi kadından kan donduran sözler: İş yerinde hamileyken bile tacize uğradım

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda çalışan 35 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi L.Y. adlı kadının sözleri, duyanların kanını dondurdu. Genç kadın, yaklaşık 13.5 yıldan bu yana oda bünyesinde çalışan bir mesai arkadaşının sistematik tacizine uğradığını anlattı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan genç kadın, yaşadığı olayı anlatarak şikayetçi oldu. Sanık E.Ç. ise suçlamaları kabul etmedi. Yargılama devam ederken cumhuriyet savcısı E.Ç.'nin cezalandırılmasını talep etti ancak mahkeme karar vermedi. TTSO da tazminatını ödeyerek E.Ç.'nin işine son verdi.

BEBEĞİNİ EMZİRDİĞİ SIRADA ODAYA ÇAĞRILDI

Şubat ayında işe giden genç kadın öğle saatinde bebeğini emzirmek için giderken iddialara göre kendisini Genel Sekreter Ali Rıza Kul odasına çağırdı. 4 kişinin bulunduğu odada genç kadını, kişisel bilgileri işyerinin izni olmadan kullanmakla suçlayarak, yüz kızartıcı suç işlediği gerekçesiyle tazminat ödemeden kovdu.

L.Y. işsizlik maaşı dahi alamazken, mahkeme 6 Mayıs'ta karar vererek, E.Ç.'yi taciz suçundan 15 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı. Daha sonrada hükmün açıklamasını geri bıraktı.

"HAMİLEYKEN BİLE TACİZE UĞRADIM"

Sanığın tacizlerinin devam ettiğini hatta ikinci çocuğuna hamileyken bile E.Ç.'nin peşini bırakmadığını ileri süren L.Y., şu ifadeleri kullandı: "Ben şikayetimi sürdürünce ve mahkemenin sanığa ceza vereceğini anlayan yönetim, bu olayla ilgili hakkında hiçbir tutanak tutmadığı E.Ç.'yi tazminatını vererek bu yılın başından işten attı.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİM"

Şubat ayında da süt iznine giderken Genel Sekreter Ali Rıza Kul beni odasına çağırdı. Odada yardımcıları ve muhasebe müdürü bulunuyordu. Burada bana, kendisinin ve eşinin raporunu çaldığımı söyledi. Benim onların raporlarıyla ne işim olabilirdi ki. Suçlamayı kabul etmedim.

"AVUKATLARI UZLAŞMA İSTİYOR"

Ama beni yüz kızartıcı suç işlediğim gerekçesiyle kovduklarını söylediler. Ne tazminatımı verdiler ne de işsizlik maaşı alabildim. Bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğim. İşe dönmek için dava açtım ve halen devam ediyor. Şimdi avukatları uzlaşma istiyor ama ben kabul etmiyorum."

Kaynak: Sözcü













Haberler.com - 3. Sayfa