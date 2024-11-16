Görücü usulü evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar

Zorla evlendirilmek istenen 17 yaşındaki genç kız, anne ve babasının namus cinayeti girişimine maruz kaldı. Olayda baba önce kızını boğmaya çalışırken, anne de kızına saldırdı.

Lacey kentindeki Timberline Lisesi'nde yaşanan olay, genç kızın Irak'a gönderilmek istendiği için evden kaçmasıyla başladı. Mahkeme belgelerine yansıyan ifadesinde genç kız, "Yaşça büyük biriyle evlenmeyi reddettiğim için babam beni namus cinayetiyle tehdit ediyordu" dedi.

Okula sığınan genç kız, erkek arkadaşıyla otobüs durağına giderken babası Ihsan Ali'nin (44) kamyonetini gördü. Baba Ali, önce kızıyla Arapça tartıştı, ardından kızının erkek arkadaşını yumrukladı. Daha sonra kızını boğmaya çalışan babayı, diğer öğrenciler etkisiz hale getirdi. Bu sırada anne Zahraa Subhi Mohsin Ali (40) de kavgaya katılarak kızını boğmaya çalıştı.

Olay sonrası tutuklanan anne ve baba hakkında cinayet teşebbüsü, adam kaçırma teşebbüsü ve saldırı suçlarından dava açıldı. Anneye ayrıca hırsızlık suçlaması da yöneltildi. Çift şu anda 100.000 ve 200.000 dolar kefaletle cezaevinde tutuluyor.

Erkek öğrencinin babası Victor Barnes, okulun gerekli önlemleri almadığını iddia etti. Barnes, iki hafta önce de ailenin oğlunu kaçırmaya çalıştığını ve okula giriş yasağı aldıklarını belirtti. Okul yönetimi ise öğrenci güvenliğini ciddiye aldıklarını ve durumu değerlendireceklerini açıkladı.

Olayda genç kızın erkek arkadaşının eli kırılırken, genç kızın sağlık durumu hakkında net bir bilgi verilmedi.