Evlenmeye Hazırlanan Genç Adamın Ölümü Üzgün Karşılandı

Malatya'da, düğününe günler kala kaybolan ve boş bir arazide ölü bulunan 34 yaşındaki Abdullah Berk Karadağ, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde dün ölü bulunan Abdullah Berk Karadağ'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evlenmeye hazırlandığı öğrenilen Karadağ için Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MALATYA