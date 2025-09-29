Haberler

Evlenmeye Hazırlanan Genç Adamın Ölümü Üzgün Karşılandı

Evlenmeye Hazırlanan Genç Adamın Ölümü Üzgün Karşılandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düğününe günler kala kaybolan ve bir arazide ölü bulunan Abdullah Berk Karadağ, gözyaşları arasında toprağa verildi. Karadağ için düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.

Malatya'da, düğününe günler kala kaybolan ve boş bir arazide ölü bulunan 34 yaşındaki Abdullah Berk Karadağ, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde dün ölü bulunan Abdullah Berk Karadağ'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evlenmeye hazırlandığı öğrenilen Karadağ için Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı

Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı
Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama

Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.