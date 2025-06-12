Evlat nöbetindeki aileler: "Umutla çocuklarımızı bekliyoruz"

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Evlat nöbetindeki aileler: "Umutla çocuklarımızı bekliyoruz" Vanlı annelerin evlat nöbeti 103'üncü haftasında Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, evlatlarına kavuşmak için umutlarını yitirmeden eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Evlat nöbetindeki aileler: "Umutla çocuklarımızı bekliyoruz"

Vanlı annelerin evlat nöbeti 103'üncü haftasında

VAN - Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, evlatlarına kavuşmak için umutlarını yitirmeden eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Van'da çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, DEM Parti il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Eylemlerinin 103'üncü haftasında bir araya gelen 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü. Sloganlar atan aileler, tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu belirtti. Aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı adımlar için desteklerini bu hafta da yeniledi.

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, her hafta bir umutla DEM Parti İl Binası önüne geldiklerini belirtti. Evlat acısının bir tarifi olmadığını ifade eden Sancar, "Terörsüz Türkiye süreci olacak ve inşallah hepimiz de evlatlarımıza kavuşacağız. Öncelik bizim çocuklarımız olacaktır. Bizler bu yüzden bayram havası yaşıyoruz ve umutla evlatlarımızı bekliyoruz. Emeklerimiz boşa gitmesin. Kızım Şeyma, eğer beni görüyorsan ve duyuyorsan özlemle seni bekliyorum. Yıllardır senin peşini bırakmadım, bırakmamda. Bu yüzden kapım sana açık" dedi.

Evladı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Fevzi Yağmur ise 10 yıldır evlat mücadelesi verdiğini söyledi. Yağmur, süreçte çocuklarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - 3.Sayfa
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