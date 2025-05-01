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Evladı Kaza Yapan Baba Sitem Etti

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Hatay'da seyir halindeyken aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı. Baba, evladının kaza yapmasına kızarak sitemde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazazedelere müdahale etti ve hastaneye kaldırdı.

Evladı kaza yapan baba sitem etti

HATAY - Hatay'da seyir haldeyken aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı. Evladının kaza yapmasına kızan baba, 'Adam ol' diyerek sitem etti.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halde ilerleyen Hyundai marka otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Evladının kaza haberini alarak olay yerine gelen baba, 'Adam ol,uzmansan adam ol' diyerek sitem etti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta bulunan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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