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Görme engelli Necati Geniş balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Görme engelli Necati Geniş balkondan düşerek yaşamını yitirdi
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Kırklareli’de 2’nci kattaki evinin balkonundan düşen görme engelli Necati Geniş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kırklareli'de 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen görme engelli Necati Geniş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Karakaş Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Eşpedal Derneği Kırklareli İl Temsilcisi görme engelli Necati Geniş (52), gece saatlerinde evinin balkonuna çıktığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri etrafta güvenlik önlemi alıp olayı araştırırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Necati Geniş 'in ağır yaralı olduğunu belirdi. Ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Geniş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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