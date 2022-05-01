Evine giden kadına araç çarptı, çocukları başında olanları endişeyle takip etti

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çocuklarıyla beraber evine gitmekte olan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, yanında bulunan çocukları yaşananları endişe ile takip etti.

Kaza ; Aşağı Hisar Mahallesi 4599 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan aldığı çocuklarıyla beraber evlerine gitmekte olan Nurten Aktaş'a, Gülveren Caddesi Perşembe Pazarı istikametinden gelen A.K.'nin kullandığı 07 LRB 22 plakalı araç çarptı.

Yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken yanındaki kızları olanları endişeyle takip etti. Yaralı kadın sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa