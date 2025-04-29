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Evinde Uyuşturucu İmal Etti, Jandarma Tarafından Gözaltına Alındı

Evinde Uyuşturucu İmal Etti, Jandarma Tarafından Gözaltına Alındı
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Samsun'da, iklimlendirme sistemi kurarak evinde kenevir bitkisi yetiştiren bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayda 355 gram kubar esrar ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İklimlendirme sistemi ile evini uyuşturucu imalatına çevirmiş

SAMSUN - Samsun'da evine iklimlendirme sistemi kurup kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu imal eden bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.Y. isimli şahsın evine iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda şahsın evinde yapılan aramalarda 1 adet iklimlendirme sistemi, 355 gram kubar esrar, 4 adet ekili kenevir bitkisi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y. hakkında soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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