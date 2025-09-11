Haberler

Evinde binlerce sentetik hap bulunan 75 yaşındaki şüpheli: Raporum var, ben içiyorum bunları

Evinde binlerce sentetik hap bulunan 75 yaşındaki şüpheli: Raporum var, ben içiyorum bunları
Aydın'ın Efeler ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 75 yaşındaki kişinin evinde 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Daha önce de benzer suçtan gözaltına alınan şüpheli "Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada evinde 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirilen Ali P.'nin, "Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Ali P.'nin evinde uyuşturucu hap ve kaçak sigara bulunduğunu belirledi.

BİNLERCE HAP, 200 PAKET KAÇAK SİGARA BULUNDU

Bunun üzerine şüphelinin evine saat 16.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 bin 100 adet sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi, Ali P. gözaltına alındı.

YAPTIĞI SAVUNMA OLAY

Şüpheli Ali P.'nin daha önce de benzer suçtan gözaltına alındığı, o operasyonda da evinde 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği öğrenildi. Ali P.'nin ifadesinde, "Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Hiçlik:

Türk jandarmasını çok seviyoruz. Umarız amcayı bahçeli ve tarlası olan bir eve koyarlar. Cennet hayatı yaşayabilsin genç abimiz. Umarız tekrar gençleşir ve dişleri tekrar gelir.

