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Evinde başından ve sırtından vurulmuş halde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evinde başından ve sırtından vurulmuş halde ölü bulundu

Mersin'de 46 yaşındaki bir kişi, evinde başından ve sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Tarsus ilçesinde bir evden silah sesi duyan mahalleli, polis ekiplerine durumu haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, girdikleri evde Yıldırım Karabulut'u kanlar içinde buldu.

BAŞINDAN VE SIRTINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Yapılan incelemede öldüğü belirlenen Karabulut'un başından ve sırtından tabancayla vurulduğu belirlendi. Karabulut'un cesedi otopsi için hastaneye götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - 3. Sayfa

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