Evinde asılı halde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinde asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Evinde asılı halde bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde iki çocuk babası genç adam evinde asılı halde bulundu.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde iki çocuk babası genç adam evinde asılı halde bulundu.

Olay Efeler Mahallesi 1380 sokak üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede su arıtma işi ile uğraşan 2 çocuk babası 34 yaşındaki Ufuk Dağlı'dan haber alamayan eşi durumu kayınbabasına bildirdi. Eve giden baba, oğlunu evde asılı halde bularak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İncelemelerin ardından Dağlı'nın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dağlı'nın olaydan iki gün önce eşi ve çocuklarını babasının evine gönderdiği öğrenildi. - AYDIN

Evinde asılı halde bulundu

Evinde asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler, Aydın, su, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title