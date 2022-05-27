Evi yaktı, yaptığının suç olduğunu söyleyen polise "Beraber mi aldın" dedi - Haberler

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Evi yaktı, yaptığının suç olduğunu söyleyen polise "Beraber mi aldın" dedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evi yaktı, yaptığının suç olduğunu söyleyen polise 'Beraber mi aldın' dedi

Tekirdağ'da ikamet ettiği babasına ait evi yaktığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Tekirdağ'da ikamet ettiği babasına ait evi yaktığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Yaptığının suç olduğunu söyleyen polis memuruna ise şahıs, "Benim evim, beraber mi aldın" dedi.

Olay, Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Mehteran Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aile içi sorunlardan dolayı öfkelenen F.D., babasına ait ikamet ettiği evin banyosundaki eşyaları ateşe verdi. Dumanların fark edilmesi üzerine

kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, oturduğu evi yakan F.D'yi gözaltına aldı. Yaptığının suç olduğunu ifade eden polis memuruna şahsın "Benim evim, beraber mi aldın" sözleri ise tepki çekti. Yangın nedeniyle banyoda hasar meydana gelirken, ev sahibi babanın oğlundan şikayetçi olacağı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Çorlu, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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