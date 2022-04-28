Sözleşmesi devam eden kiracı sokağa atıldı! Genç kadın 4 çocuğuyla birlikte evsiz kaldı

İstanbul'da yaşanan olayda Ebru Öksüz 4 çocuğuyla birlikte ev sahibi tarafından sokağa atıldı. İki aylık depozitoyu peşin verdiğini ve aylık 1200 lira kira ödediğini belirten Öksüz "Emlakçı evi sattığını söyleyip en kısa sürede boşaltmamı istedi. Çocuklarımın okulu eve yakın olduğu için haziran ayına kadar süre vermesini istedim. İki kişiyle birlikte, iftara 2 saat kala gelip eşyalarımı boşalttı" şeklinde konuştu.

"2 AYLIK DEPOZİTOM DA ONLARDA"

Öksüz, polis merkezine giderek emlakçı hakkında da şikayetçi olacağını belirterek, "Ayrıldığım eşimden 1200 TL tazminat alıyorum. Bir tanıdığımın işyerinde çalışıyorum. Bu evi ablama ve okula yakın olduğu için tutmuştum. Elimdeki kira sözleşmesine göre 2 aylık depozitom da onlarda.

"TEK İSTEDİĞİM BAŞIMIZI SOKACAK BİR EVİMİZİN OLMASI"

Buna rağmen gelip eşyalarımı kapının önüne koydular. Ben çaresizlik içerisindeyken polisi aramak aklıma bile gelmedi. Tek istediğim çocuklarımla başımızı sokacağımız bir evin olmasıydı" dedi. Ev sahibi ile emlakçı ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemedi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa