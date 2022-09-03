Evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi, gerçek bambaşka çıktı 3. Sayfa Haberleri Elazığ'da bir evden gelen kötü kokulardan rahatsız olan işletme sahibi, ev sahibinin öldüğünü düşünerek durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, balkondan girdiği evde kokmuş etlerle karşılaştı. Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 2. katından kötü kokular alan komşuları ev sahibinin öldüğünü düşünerek durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. BALKONDAN İÇERİ GİRDİLER Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevre taraması yaptıktan sonra itfaiye personeli, merdiven yardımıyla balkondan içeri girdi. ETLER ÇÜRÜMÜŞ Sağlık ve polis ekiplerinin içeri girdiği evde dolapta bulunan etlerin çürüdüğü bundan dolayı da kötü koku geldiği anlaşıldı. Ekipler, ev sahibine ulaşarak, evin içinden koku geldiğini belirterek olay yerinden ayrıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Mahallesi İtfaiye Elazığ 3. Sayfa Haberler

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