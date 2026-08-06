Kula'da Av Tüfeği Faciası: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda 13 yaşındaki çocuk, babasına ait av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki F.B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olay mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki F.B, evde bulunan babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada silah henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği küçük çocuk ağır yaralandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde F.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından talihsiz çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

F.B'nin ölüm haberi, Bebekli Mahallesi'nde büyük üzüntüye neden oldu. Acı olayın ardından mahalle sakinleri yasa boğulurken, jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı